Prefeitura de Saquarema realizará ação social em comemoração ao Mês Internacional da MulherDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 07/03/2024 10:57

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, realizará, na próxima sexta-feira (8), uma iniciativa especial na Praça do Bem Estar, localizada no Centro da cidade. Sob o título "#Juntos por Elas", a ação integra as celebrações do Mês Internacional da Mulher e oferecerá vários serviços à população, com enfoque especial nas mulheres do município.

O evento terá início às 10h e contará com uma variedade de serviços gratuitos, como corte de cabelo, trança, reflexologia, massagem corporal, maquiagem, design de sobrancelhas, manicure, além de aulas de defesa pessoal, capoeira, zumba e dança de salão. Haverá também apresentação do Coral Vozes que inspiram, composto por pacientes do Centro de Atendimento ao Paciente Oncológico (C.A.P.O.).De 11 a 24 de março, a Secretaria Municipal da Mulher, em parceria com a Subsecretaria Municipal de Cultura, apresentará a exposição fotográfica “Lugar de Mulher é onde ela quiser”, na Casa de Cultura Walmir Ayala. A abertura da exposição, que prestará homenagem às mulheres do município, ocorrerá no dia 08 de março, às 18h. A visitação estará aberta de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com entrada gratuita.“Através dessas ações, buscamos oferecer à população, em especial às mulheres, acesso facilitado a serviços diversos, além de proporcionar momentos de lazer”, destacou Márcia Azeredo, Secretária Municipal da Mulher.As atividades prosseguirão ao longo do mês de março. No dia 09, será realizada a Manhã Saudável, com a Caminhada de Mulheres Extraordinárias, na Orla da Lagoa, a partir das 08h. No dia 11, ocorrerá a Marcha pelas Mulheres, a partir das 09h, no Centro de Bacaxá, seguida pela distribuição de brindes pelas ruas do bairro. No dia 12, haverá uma roda de conversa com mulheres pescadoras na Colônia de Pescadores, e na Associação Comercial de Jaconé, uma palestra sobre “A Arte de Fazer Acontecer”. Encerrando a programação, no dia 27, a Secretaria da Mulher promoverá uma grande festa para as mulheres do município.08/03: Ação social na Praça do Bem Estar09h: Aulão de defesa pessoal / Prof. Lísia Torres10h: Aulão de zumba / Prof. Uelitinho11h: Aulão de Dança de Salão / Prof. Sérgio Coelho12h: Aulão de Capoeira14h: Apresentação do coral Vozes que Inspiram - CAPO15h: Apresentação do Ballet10h às 15h: Ação de embelezamento com corte de cabelo, trancista, reflexologia, massagem corporal, maquiagem, design de sobrancelhas e manicure18h: Abertura da exposição de fotos Casa de Cultura Walmir Ayala09/03 - 08h: Caminhada de Mulheres Extraordinárias / Orla da Lagoa11/03 - 09h: Marcha pelo Dia Internacional da Mulher / Praça de Bacaxá12/03: Encontro de mulheres: Mulher, você pode estar onde quiser/ Colônia de Pescadores e Associação Comercial de Jaconé13/03 - 08h e 14h: Aulão de zumba e alongamento / Sampaio Corrêa19/03 - 14h: Encontro de mulheres: Mulher, você pode estar onde quiser/ CRAS Rio de Areia20/03 - 08h e 14h: Aulão de zumba e alongamento / CRAS de Bonsucesso21/03 - 18h: Palestra no Teatro Municipal com o tem Mulheres que inspiram24/03 - Aulão de zumba para fechar o mês de marçoSorteio de brindes25/03 – 09h: Encontro de mulheres: Mulher, você pode estar onde quiser/ Jardim27/03: Festa só para mulheres