Primeira creche noturna inaugura em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 06/03/2024 17:29

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, realizou, na última segunda-feira (4), a aula inaugural do Programa Infantil Estrelinhas. A ação funcionará como uma creche noturna e é destinada, prioritariamente, aos filhos de estudantes do Conexão Universitária. A primeira unidade a oferecer o Programa Estrelinhas é a Casa Creche Tia Odete, na Vila Pereira, no Centro de Bacaxá.

Poderão ser inscritos no Programa Estrelinhas crianças de 01 a 10 anos de idade. É importante ressaltar que a carga horária não poderá passar de 10 horas por dia, incluindo o período no qual o aluno já possui ensino regular (creche ou escola nos turnos da manhã e tarde). Alunos que já participam de atividades extracurriculares oferecidas pela Prefeitura, no contraturno escolar, também não poderão ser inscritos na creche noturna.“Essa era uma demanda que surgiu com o incentivo dado para os alunos do Conexão Universitária. Muitos deles não tinham com quem deixar seus filhos pequenos durante o período em que saíam para estudar. Com isso, abrimos essa modalidade no turno da noite para que as pessoas possam estudar tranquilas, sabendo que seus filhos estão em um ambiente seguro e com profissionais capacitados”, informou a prefeita Manoela Peres.