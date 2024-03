Prefeitura de Saquarema inicia cadastramento para o Banco de Ração para Animais de Pequeno Porte - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema inicia cadastramento para o Banco de Ração para Animais de Pequeno PorteDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 06/03/2024 10:35

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais (SMDA), está iniciando, nesta quarta-feira (6), as inscrições para o Programa Banco de Ração para Animais Domésticos de Pequeno Porte. Criado por meio da Lei nº 2.464 de 22 de setembro, o programa tem por objetivo viabilizar a captação e armazenagem desses produtos alimentícios, perecíveis ou não, a serem distribuídos pela Secretaria dos Direitos dos Animais, que será a responsável pela sua operacionalização, desde a captação dos itens.

As inscrições seguirão até sexta-feira (8), de forma presencial, na Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais, que funciona de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h, na Rua 7, nº 77, em Jaconé, ou de modo online, no site da Prefeitura . Na ocasião da inscrição, os interessados devem estar munidos de documento de identidade original, com foto; além de comprovantes de renda e residência.O Banco será constituído por doações de pessoas físicas e de estabelecimentos comerciais e industriais ligados à produção e comercialização, no atacado ou no varejo, de produtos e gêneros alimentícios destinados aos animais; apreensões por órgãos da Administração Municipal, Estadual ou Federal, resguardada a aplicação das normas legais; doações de entes públicos; doações de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado; doações obtidas por projetos e cotas de patrocínio; e doações provenientes de condenações judiciais.De acordo com o estabelecido na Lei, as equipes que atuarão no programa deverão aferir e atestar se os produtos captados estão em condições apropriadas para o consumo, além de averiguar a real necessidade da pessoa a ser contemplada, inclusive quanto a quantidade de ração a ser destinada em cada caso. Só serão aceitas doações de alimentos que estejam dentro do prazo de validade e estes não poderão ser comercializados pelos beneficiários."Os produtos arrecadados serão distribuídos de maneira institucional e organizada pela SMDA, que irá realizar a gestão do apoio técnico e operacional, dos critérios de recebimento, armazenamento e distribuição, e deverão ser destinados para: cuidadores devidamente cadastrados, que não sejam contemplados pela colaboração financeira de que trata o art. 7° da Lei n° 2.290/22; pessoas portadoras de transtorno de acumulação de animais, devidamente atestado por laudo de avaliação técnica da Administração Municipal quanto ao transtorno e à necessidade; e pessoas em condição de vulnerabilidade social, devidamente atestada por órgão técnico da Administração Municipal, que possuam animais domésticos de pequeno porte com dificuldade de subsistência", afirmou a Secretária Municipal dos Direitos dos Animais, Adriana de Vander.Informações completas sobre a Lei nº 2.464, que cria o Programa Banco de Ração para Animais Domésticos de Pequeno Porte, podem ser obtidas no link