Hospital Municipal Porphírio, em Saquarema, realizou 332.789 mil atendimentos somente em 2023 - Divulgação

Publicado 04/03/2024 11:53

Saquarema - Mais de 300 mil atendimentos em 2023 foram realizados pelo Hospital Municipal Porphírio Nunes de Azeredo, em Saquarema, administrado pela Organização Social Prima Qualitá Saúde. Pouco mais da metade desse atendimento, 186.639, foram dedicados exclusivamente aos moradores de Saquarema, enquanto outros 146.150 foram prestados a pacientes provenientes de municípios do estado do Rio de Janeiro, tais como Araruama, Belford Roxo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Iguaba Grande, Magé, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São João de Meriti, São Pedro da Aldeia, dentre outros.

A emergência 24 horas tem sido um fator crucial para atender às necessidades da comunidade a qualquer momento. O hospital não apenas atende casos da comunidade local, mas também desempenha um papel fundamental ao oferecer suporte aos acidentados trazidos pelo Corpo de Bombeiros, SAMU e pela concessionária Via Lagos. Essa abordagem abrangente tem conquistado a preferência daqueles que buscam cuidados médicos emergenciais.

Para o diretor-geral do Hospital Municipal Porphírio Nunes de Azeredo, Carlos Garcia, tem observado um notável aumento na procura pelo atendimento em nossa instituição, o que está diretamente relacionado ao crescimento populacional de Saquarema. A cidade tem se expandido, e estamos prontos para atender às demandas crescentes da nossa comunidade.

“Estamos preparados para receber pacientes não apenas de Saquarema, mas também de municípios vizinhos da Região dos Lagos, região Metropolitana, do interior do Rio e até de outros estados do país. Isso mostra a confiança que as pessoas depositam em nossa equipe e nos serviços que oferecemos. A abertura 24 horas é essencial para atender às necessidades da comunidade a qualquer momento. É algo que nos enche de satisfação e responsabilidade. Saber que pessoas de outras cidades confiam em nossa instituição é um reconhecimento do trabalho da nossa equipe”, comentou Garcia.

O alcance do Hospital Porphírio Nunes de Azeredo ultrapassa as fronteiras fluminenses, recebendo pacientes de diversos estados do Brasil, incluindo Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Goiás, Pará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Roraima, Paraná, Rio Grande do Sul, Piauí, Tocantins, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Mato Grosso, Ceará, Rondônia, Sergipe e Mato Grosso do Sul.

O depoimento de Rafael do Nascimento, morador de Araruama, ilustra a escolha consciente de pacientes que buscam atendimento em Saquarema, destacando a eficiência e a qualidade do serviço. A crescente reputação positiva do hospital é um reflexo do comprometimento da equipe de saúde em proporcionar um atendimento humanizado e de qualidade. Segundo ele, percebeu que o atendimento médico em sua cidade estava sobrecarregado e demorado. Houve momentos em que precisou de assistência urgente, e as condições em Saquarema eram mais favoráveis.

“Em primeiro lugar, ouvi falar muito bem do Hospital Porphírio. Amigos e familiares que buscaram atendimento lá elogiaram a eficiência e a qualidade do serviço. Posso dizer que fiquei impressionado com a prontidão e eficiência. A equipe médica em Saquarema foi muito atenciosa, e o tempo de espera foi consideravelmente menor do que eu havia experimentado em outros lugares. Isso reforçou minha confiança na escolha que fiz. Eu encorajaria outros moradores a avaliarem suas opções, considerando não apenas a proximidade geográfica, mas também a eficiência e a reputação do serviço de saúde”, afirmou o araruamense.