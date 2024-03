Prefeitura de Saquarema oferece dois novos cursos de Panificação para os moradores do município - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema oferece dois novos cursos de Panificação para os moradores do municípioDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/03/2024 09:04

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, está oferecendo dois novos cursos para os moradores do município. Voltados à área da panificação, ambos terão inscrições na segunda (4) e terça-feira (5), das 8h30 às 22h, no Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, com o preenchimento das vagas a ser definido por ordem de chegada. As aulas, a serem realizadas no local, de segunda a sexta-feira, estão marcadas para serem iniciadas no dia 12 de março.



Os cursos



O curso de Auxiliar de Padaria e Confeitaria tem 32 vagas disponíveis, distribuídas igualmente nos turnos da manhã e da tarde, e carga horária de 224 horas. O segundo curso é o de Padeiro, com carga horária de 338 horas e 16 vagas abertas, no turno da noite.



Para participar gratuitamente dos cursos, os interessados devem ter idade mínima de 16 anos e apresentar original e cópia de comprovante de escolaridade, com a conclusão do 5º ano do Ensino Fundamental. Também deverão estar munidos de originais e cópias do comprovante de residência, além do RG e CPF, bem como de duas fotos 3x4, idênticas. Os dois cursos terão certificação comprovando a formação e neles serão abordadas disciplinas específicas e de desenvolvimento humano.



Com estes novos cursos, a Prefeitura de Saquarema atinge a marca de 10 cursos disponibilizados no ano de 2024. Em 2023, através dos dois centros de capacitação profissional municipais, a Prefeitura promoveu 45 cursos profissionalizantes e preparatórios gratuitos, proporcionando o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida de inúmeros moradores do município.



Mais informações sobre os cursos de Auxiliar de Padaria e Confeitaria e de Padeiro podem ser obtidas na secretaria do Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, que fica localizado na Rua Tiá Mello, nº 25, no bairro São Geraldo.