Município de Saquarema participará do Dia D da Campanha de Mobilização Contra a Dengue no próximo sábado (2) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 29/02/2024 18:12

Saquarema - O município de Saquarema participará, no próximo sábado (2), do Dia D da Campanha de Mobilização Contra a Dengue. As ações acontecerão, das 9h às 13h, em toda a cidade, porém, mais concentradas em Jaconé, Bacaxá, Barreira, Barra Nova, Sampaio Corrêa (Basiléia) e Rio d’Areia, locais que concentram maior número de notificações. O objetivo é conscientizar a população quanto à necessidade de eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti, existentes nos quintais e residências. A mobilização nacional servirá para reforçar as iniciativas de prevenção e eliminação desses focos, com o tema “10 minutos contra a dengue”.

O aumento no número de casos, em todo o país, neste período do ano, não era esperado, considerando as tendências históricas que indicam o pico das epidemias entre março e abril. Os motivos para esta situação, diferente do esperado, têm razões múltiplas, mas as alterações climáticas, em especial na época de chuvas e a mudança nos sorotipos circulantes da dengue, são alguns dos principais fatores. A imunidade para dengue é sorotipo-específica, então a circulação de diferentes sorotipos aumenta o risco de disseminação da doença porque alcança parte da população sem defesas (imunidade).

Apenas 10 minutos

O controle da dengue e do mosquito Aedes aegypti estão entre os maiores desafios da saúde pública no Brasil e no mundo, exigindo ações de todas as esferas da gestão e participação ativa da população. Por ser um inseto de características urbanas, 75% dos focos do mosquito estão nas residências e nos quintais: “É muito importante que a população entenda que a maior parte dos focos do mosquito está em nossas casas. Se mantivermos nossos quintais limpos e sem locais que possam acumular água, interromperemos o ciclo de vida do mosquito. Apenas 10 minutos por semana já são o suficiente para protegermos nossas famílias”, afirmou a prefeita Manoela Peres.

“Nossas equipes de agentes de endemias atuarão em parceria com as secretarias de Transporte e Serviços Públicos, Segurança e Ordem Pública, além do Urbanismo. Atuaremos em diversos pontos da cidade realizando a conscientização da população e a limpeza de áreas do Município”, completou o secretário municipal de Saúde, Dr. João Alberto Oliveira.

Em caso de denúncias sobre focos de dengue, a população pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, pelo Disque Dengue, que funciona via WhatsApp, no número (22) 99281-1263. Em caso de febre, dor de cabeça, dores atrás dos olhos ou no corpo, náuseas e manchas na pele, a recomendação é procurar, imediatamente, a Unidade Básica de Saúde mais próxima e não fazer uso de medicamentos sem conhecimento médico.