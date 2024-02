Prefeitura de Saquarema oferece curso gratuito de Operador de Sistemas Computacionais em Rede para moradores - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema oferece curso gratuito de Operador de Sistemas Computacionais em Rede para moradoresDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/02/2024 14:10

Saquarema - Os moradores de Saquarema terão mais um curso profissionalizante gratuito oferecido pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Com inscrições por ordem de chegada, abertas nesta quinta (29) e sexta-feira (1º), das 8h30 às 20h, no Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, o curso de Operador de Sistemas Computacionais em Rede terá disciplinas específicas relacionadas ao tema e de desenvolvimento humano.

As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira, a partir da terça-feira (12), e a carga horária é de 224 horas, distribuídas por 56 dias úteis. Serão disponibilizadas 32 vagas, divididas entre os turnos da manhã e da tarde.

Para se inscrever, os candidatos deverão ter idade mínima de 16 anos e apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: comprovante de escolaridade com a conclusão do 6º ano do Ensino Fundamental, comprovante de residência, RG e CPF. Duas fotos 3x4, idênticas, também serão necessárias.

Este é o sétimo novo curso disponibilizado pela Prefeitura de Saquarema, em 2024. No ano de 2023, através dos dois centros de capacitação profissional municipais, a Prefeitura promoveu 45 cursos profissionalizantes e preparatórios gratuitos, proporcionando o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida de inúmeros moradores do município.

Mais informações sobre o curso de Operador de Sistemas Computacionais em Rede podem ser obtidas, das 8h30 às 22h, na secretaria do Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, que fica localizado na Rua Tiá Mello, 25, no bairro São Geraldo.