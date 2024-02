Prefeitura de Saquarema cria plataforma para monitorar a evolução dos casos de dengue na cidade - Agência Brasil

Prefeitura de Saquarema cria plataforma para monitorar a evolução dos casos de dengue na cidadeAgência Brasil

Publicado 27/02/2024 15:40

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Urbanismo e a Secretaria Municipal de Saúde, criou uma plataforma para realizar o monitoramento da evolução dos casos de dengue na cidade. Este instrumento está disponível para os funcionários das secretarias de Saúde, Urbanismo, Serviços Públicos e autoridades do Município para o auxílio às tomadas de decisão no combate à Dengue em Saquarema.

Montada com o auxílio da plataforma ArcGIS, a ferramenta permite a inserção diária de dados epidemiológicos, resultados de exames, dados geográficos e demais itens de relevância para o combate às arboviroses. Com as informações geográficas, por exemplo, pode ser entendido, de forma mais rápida e eficaz, como está a distribuição dos casos de Dengue na cidade, quais os bairros com mais casos, taxas de contaminação por idade, sexo e bairro do morador. Além disso, garante, também, maior transparência dos dados para a população. Tudo isso garantirá uma resposta mais efetiva das equipes de Combate às Endemias.

Trabalho inédito

“Semanalmente, divulgaremos as informações nos canais oficiais de comunicação da Prefeitura para que a população acompanhe a evolução da Dengue na cidade. Desde a notificação dos casos nos postos de saúde, passando também pelas denúncias recebidas e pelo trabalho de campo dos agentes de endemias, tudo está sendo transformado em dados para a alimentação dessa ferramenta”, informou a subsecretária municipal de Saúde, Ana Paula Duarte.

“Tudo é feito sobre a plataforma ArcGIS On-line, que garante uma solução de análise e mapeamento baseada em nuvem. Com ele, podemos criar mapas, analisar dados, compartilhar e colaborar para respostas à demanda de agravos de saúde pública. Este trabalho é inédito no município”, completou o Secretário Municipal de Urbanismo, Felipe Araújo.

De acordo com o último dado divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, em 23 de fevereiro de 2024, foram notificados 291 casos no município. Destes, 77 foram confirmados para dengue. Outros 121 casos notificados tiveram resultado negativo e 93 ainda aguardam resultados dos exames, que são divulgados pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels, o LACEN-RJ.

Combate começa em casa

“Mesmo com as ações do poder público, é importante que a população saiba que o combate ao mosquito Aedes aegypti começa em casa. O mosquito tem características residenciais e está pertinho de nós. Por isso, devemos sempre ter o cuidado com o nosso quintal. Dez minutos na semana são suficientes para eliminar os focos do Aedes nas nossas residências, diminuindo consideravelmente o número de mosquitos transmissores da dengue”, afirmou a prefeita Manoela Peres.

Para facilitar o contato entre a população e a Prefeitura, a Secretaria de Saúde criou o Disque Dengue. O número funciona via WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, para receber denúncias, reclamações e tirar dúvidas sobre os sintomas da doença. Para entrar em contato, basta enviar mensagem para o número 22 99281-1263. Em caso de sintomas, como febre alta e/ou persistente, dores musculares e nas articulações, manchas vermelhas pelo corpo, mal-estar, diarreia ou dor forte na barriga e dores de cabeça ou atrás dos olhos, procure uma unidade de saúde e não tome remédios por conta própria.