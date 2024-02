Prefeitura de Saquarema oferece 345 vagas gratuitas em oficinas culturais - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 26/02/2024 17:03

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, está oferecendo 345 novas vagas nas Oficinas de Artes para os moradores da cidade. Gratuitas, as oficinas terão aulas presenciais nos turnos da manhã e da tarde, visando capacitar jovens e adultos para diversas modalidades das Artes Culturais.

As inscrições

Para concorrer às vagas das Oficinas de Artes, o candidato deverá se inscrever de terça (27) a sexta-feira (1º), das 9h às 17h, no Teatro Municipal Mário Lago, que fica na Rua Coronel Madureira, 77, no Centro de Saquarema (anexo à Prefeitura). Durante a inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: comprovante de residência, documento oficial com foto (RG, CNH); comprovante de matrícula escolar; e laudo médico (para os interessados na oficina de teatro).

Nesta rodada, estão disponíveis vagas para as oficinas de Teatro, Pintura em Tecido, Desenho e Pintura em Tela, Dança Jazz, Dança de Salão, Canto Coral, Circo e Violão.

Das vagas destinadas a iniciantes, 60% serão ocupadas por alunos das escolas públicas do Município e 40% por alunos das escolas particulares. Em caso de não preenchimento das vagas destinadas aos alunos, estas serão preenchidas pelos demais candidatos. Para os candidatos que se inscreverem em mais de uma oficina, será considerada apenas a primeira inscrição, conforme a data e hora registradas no formulário.