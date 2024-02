Prefeitura de Saquarem realiza desvio de trânsito em Jaconé a partir desta segunda-feira (26) - Foto: O DIA

Publicado 23/02/2024 18:15

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Guarda Civil Municipal, informa que, a partir desta segunda-feira (26), será iniciado um desvio no trânsito da Rua 96, no bairro de Jaconé. As interdições ocorrerão a partir das 7h no trecho entre a Rua 0 e a Rua 100.

O bloqueio na via será realizado para a execução das obras de drenagem no bairro. A previsão de duração do desvio no trânsito será de 30 dias.