Prefeitura de Saquarema realiza 1ª Palestra da Trilha de Aprendizagem do EmpresárioDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 21/02/2024 17:33

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, convida os empresários da cidade para participarem da 1ª Palestra da Trilha de Aprendizagem do Empresário. Realizado em parceria com o SEBRAE-RJ, o encontro acontecerá na próxima segunda-feira (26), das 18h às 21h, no auditório do Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro Porto da Roça.

Com entrada gratuita, a palestra é voltada para todos os empresários do Município. Durante o encontro, será abordado o tema Educação Financeira e Orientação de Acesso ao Crédito. Durante o encontro, o espectador aprenderá como realizar a gestão financeira do seu negócio ou empreendimento.