Prefeitura de Saquarema inaugurou as obras de reforma e ampliação da Clínica Veterinária Municipal - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/02/2024 19:00

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais, inaugurou as obras de reforma e ampliação da Clínica Veterinária Municipal, em Sampaio Corrêa. A nova unidade, que passou a ser chamada Marilza Pereira de Mello, foi entregue, nesta segunda-feira (19), às 17h, pela Prefeita Manoela Peres, em um evento que contou com a presença de diversos secretários municipais e a participação da população, convidada pelas redes sociais.

Com capacidade para realizar até 300 cirurgias de castração por mês, a nova Clínica Veterinária também está apta a realizar diversos tipos de atendimentos clínicos e cirúrgicos. Entre veterinários, auxiliares e atendentes, sete profissionais atuarão na nova estrutura.A Clínica Animal, como é mais conhecida a unidade veterinária municipal de Saquarema, faz parte das ações do Programa de Atenção aos Animais, que visa a garantir estruturas e condições para desenvolver atividades relacionadas à proteção animal no município, disseminando temas que promovam a conscientização e o cuidado.“O bem-estar animal está diretamente relacionado à saúde pública, com forte impacto no meio ambiente. A iniciativa para criação e participação em programas e ações que combatam o sofrimento dos animais, que circulam nas ruas ou até mesmo dentro de casa, é um exercício de humanidade”, explica Adriana Pereira, Secretária Municipal dos Direitos dos Animais.O nome escolhido para batizar a Clínica reinaugurada não foi à toa: a homenageada Marilza Pereira de Mello foi uma das primeiras veterinárias formadas de Saquarema. Durante a solenidade de inauguração, foi entregue uma placa comemorativa para a filha de Marilza."Eu conheci a doutora Marilza e vi de perto o seu amor pelos animais quando ela estava entre nós. Nada mais justo que ela dar o nome à essa Clínica tão importante não só para os pets, mas para todas as famílias e envolvidos com eles", afirma a prefeita Manoela Peres.Informatizada, a Clínica conta com consultório, centro cirúrgico e salas de apoio. A unidade vai oferecer vacinas, medicamentos e todo o cuidado que o pet precisa. O atendimento clínico será realizado por ordem de chegada. Já as cirurgias ocorrerão por meio de agendamento, que poderá ser realizado na própria unidade ou pelo e-mail da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais: smdireitoanimal@gmail.com. A Clínica Veterinária Municipal funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h, na Rodovia Amaral Peixoto, km 52, em Sampaio Corrêa, logo após o posto Voo Livre.