Novo polo do Programa Conexão do Futuro será inaugurado nesta terça-feira (20) no Porto da Roça - Divulgação

Novo polo do Programa Conexão do Futuro será inaugurado nesta terça-feira (20) no Porto da Roça Divulgação

Publicado 19/02/2024 18:59

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema vai inaugurar, nesta terça-feira (20), o primeiro dos três novos polos do programa Conexão do Futuro: a unidade Porto da Roça, conhecida como Bacaxá II. As outras duas, Jaconé II e Saquarema II, serão inauguradas nos próximos dias. Juntas, as expansões vão somar mais de 17 mil novas oportunidades aos estudantes.

fotogaleria

Com os novos polos, a expectativa é que o programa, gerido pelo Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação (IDPI), passe a atender 7 mil alunos da rede municipal.

O objetivo do Conexão do Futuro é permitir que os mais de 11 mil alunos da Rede Municipal possam cursar todas as atividades ofertadas pelo programa até janeiro de 2025.