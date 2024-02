Obras da nova UBS no bairro Boqueirão seguem em Saquarema e têm previsão de entrega no segundo semestre - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/02/2024 15:07

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, segue com a construção da nova UBS do bairro Boqueirão. A Unidade Básica de Saúde, que está sendo erguida na esquina da Avenida Nossa Senhora de Nazareth com a Rua Carlos Helio Vogas da Silva, atenderá aos moradores do bairro e redondezas.

A unidade será dotada de amplas salas de vacina, curativos, esterilização, inalação, procedimentos, coleta de exames, atividades coletivas, 8 consultórios médicos e 2 consultórios odontológicos, além de playground para as crianças, bem como todas as áreas administrativas, num total de 720 m² de área construída. Terá novos equipamentos para atendimento ao paciente, mais conforto e novas especialidades médicas, atendimento odontológico, coletas para exames laboratoriais, vacinas e acompanhamentos para diabéticos, hipertensos, gestantes (pré-natal) e recém-nascidos.A UBS também contará com equipes de Agentes Comunitários de Saúde, que trabalharão preventivamente com visitas e atendimentos domiciliares às famílias cadastradas dos bairros de atuação, e Médicos de Saúde da Família, que visitarão os pacientes que não podem ir à unidade de saúde.Nesta etapa, os serviços estão concentrados na execução das estruturas de concreto da edificação, com a montagem das formas dos pilares e finalização da concretagem das cintas. Além disso, o sistema de esgoto com fossa-filtro-sumidouro e suas ligações também está sendo finalizado. Com obras iniciadas em julho de 2023 e pouco mais de 15% das etapas concluídas, a previsão é de que o novo posto de saúde seja entregue à população no segundo semestre de 2024.Após o término da construção, a Secretaria Municipal de Saúde fará o aparelhamento da unidade, com a colocação de móveis e demais equipamentos necessários para o funcionamento do local. Juntamente com a UBS será entregue uma bela praça para uso das crianças, idosos e todos os frequentadores da região do Boqueirão.