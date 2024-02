Prefeitura disponibiliza 610 vagas de transporte gratuito para os universitários de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 09/02/2024 10:21

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, vai iniciar o processo de inscrição para novas vagas do programa Transporte Universitário. Nesta rodada, estão sendo oferecidas 610 vagas de transporte gratuito, assim distribuídas: 205 vagas para Niterói, no turno da noite; 205 vagas para Cabo Frio, no turno da noite; 115 vagas para Niterói, no turno da manhã; e 85 vagas para Cabo Frio, no turno da manhã.

As inscrições

As inscrições serão realizadas de 19 a 21 de fevereiro, das 9h às 17h, na sede da Secretaria, localizada na Avenida Saquarema, 4299, no Centro Administrativo, no Porto da Roça. O resultado será divulgado no dia 23, no site da Prefeitura.

Para se inscrever no programa, o estudante deverá preencher a ficha de inscrição e anexar cópias do Documento de Identidade, CPF, Título de Eleitor, comprovante de residência, comprovante de renda familiar, Comprovante de Matrícula na Universidade, Comprovante de Escolaridade (certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio), Grade de matérias da faculdade e 2 fotos 3×4.

Para os alunos que já fazem parte do programa Conexão Universitária serão necessárias cópias, apenas dos seguintes documentos: ficha de inscrição devidamente preenchida, grade de matérias da faculdade e 2 fotos 3x4. A falta de documento comprobatório será fator eliminatório.