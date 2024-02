Prefeitura de Saquarema montou um plano especial de atuação para o Carnaval na cidade deste ano - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema montou um plano especial de atuação para o Carnaval na cidade deste anoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 07/02/2024 18:49

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema montou um plano especial de atuação para o Carnaval na cidade, tradicional destino de turistas neste período. A força-tarefa envolve 215 agentes municipais todos os dias nas ruas, de diversos setores, como Fiscalização de Posturas, Proeis, Defesa Civil, Guarda Ambiental, Guarda Municipal e Salvamar. Para manter o ordenamento urbano e a segurança, o município contará com dois veículos-guincho, 16 viaturas e quatro motocicletas.



Estão autorizados junto à Prefeitura para desfilar, de sexta-feira (9), até terça-feira (13), 43 blocos. Cinco palcos, voltados para o público infantil, foram montados na cidade, na Praça do Canhão, em Bacaxá, Jaconé, Sampaio Corrêa e Vilatur.



"Não é Não"



Abrindo oficialmente o Carnaval de Saquarema, na sexta-feira (9), às 17h, desfilará, pela primeira vez, o bloco “Não é Não”. A agremiação sairá da frente da Prefeitura pelas ruas do Centro, reforçando a campanha de conscientização, da Secretaria Municipal da Mulher, no combate a comportamentos abusivos contra mulheres. Pelo segundo ano consecutivo, a equipe da Secretaria distribuirá material informativo aos foliões e prestará suporte e acolhimento às mulheres que precisarem de ajuda.



Por conta da folia, haverá interdições em alguns pontos da cidade, como na Avenida Ministro Salgado Filho, no Centro de Saquarema; na Rua Alfredo Menezes, em Bacaxá; na Avenida Oceânica, em Itaúna; na Praia de Jaconé; na Rua Cel. João Catarino, na orla de Areal; e na Avenida Beira-Mar, em Vilatur.



Vidros e poluição sonora



Neste ano, após decreto municipal publicado na última sexta-feira (2), estará proibido o porte e a utilização de garrafas e demais recipientes de vidro nas vias, praças, logradouros, praias, espaços públicos e áreas de uso comum da cidade. A medida visa a evitar situações de risco, zelando pela saúde, bem-estar e integridade física dos foliões, sejam turistas ou moradores da cidade.



Outro decreto municipal, em vigor há um ano, proíbe, ainda, o uso de caixas de som ou outros aparelhos sonoros que produzam ruídos, bem como equipamentos amplificadores de som, em áreas públicas ou privadas de uso comum, bem como nas praias municipais. A exceção são equipamentos destinados à promoção de atividades desportivas ou de lazer, devidamente autorizadas pelo Poder Público Municipal. O objetivo da medida é proteger o meio ambiente da poluição sonora e garantir a ordem, o bem-estar e o sossego público.



Para atender a emergências, os hospitais municipais Nossa Senhora de Nazareth, na Cidade da Saúde; e Porphírio Nunes de Azeredo, em Bacaxá; além dos Postos de Urgência de Saquarema, Jaconé e Sampaio Corrêa; funcionarão normalmente, 24 horas, em todos os dias do Carnaval.