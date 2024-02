Prefeitura de Saquarema abrirá inscrições para curso de Operador de Sistemas Computacionais em Rede - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 08/02/2024 14:21

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, abrirá inscrições para um novo curso profissionalizante: o de Operador de Sistemas Computacionais em Rede. Serão 20 vagas para os moradores de Saquarema.

Os candidatos poderão se inscrever somente na sexta-feira (9), das 08h30 às 22h, no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França, que fica na Rua Tiá Mello, 25, bairro São Geraldo (antigo Padre Manuel).

As aulas terão início na segunda-feira (19), e serão ministradas no próprio Centro de Capacitação, no turno da noite. O curso, totalmente gratuito, terá carga horária de 224 horas, com certificação, e será constituído por disciplinas específicas e de desenvolvimento humano.