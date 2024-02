Primeira etapa do Campeonato Estadual de Va'a agitará Saquarema em março - Divulgação

Publicado 16/02/2024 15:53

Saquarema - A cidade de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, será palco da primeira etapa do Circuito Estadual de Va'a, uma das modalidades aquáticas que vem ganhando destaque no cenário esportivo nacional, nos dias 23 e 24 de março. Organizado pela Federação de Va'a do Rio de Janeiro, o campeonato promete agitar as águas da região, reunindo os melhores atletas do estado em disputas emocionantes. O evento será realizado na Lagoa de Saquarema, no bairro de Areal. A competição tem a parceria com a Prefeitura Municipal de Saquarema.



O evento, que é considerado o maior da modalidade no Brasil, oferece uma premiação total de 50 mil reais, atraindo competidores de mais de dez cidades fluminenses. Com provas variadas, que vão desde trajetos de 8 a 16 quilômetros, as categorias contemplam canoas dos modelos OC1, V1, OC2, V3, OC6 e V6, garantindo uma competição diversificada e emocionante para os espectadores.



Um dos destaques desta edição é o expressivo crescimento da categoria Júnior, que conta com a participação de mais de 100 jovens atletas em busca de seus lugares no pódio. Esse fenômeno reflete o crescimento e popularidade da modalidade entre os mais jovens, evidenciando o potencial do Va'a como esporte inclusivo e acessível.



Para garantir uma experiência completa aos participantes e espectadores, o evento contará com uma estrutura de alto nível. Além das emocionantes disputas nas águas, os presentes poderão desfrutar de transmissão ao vivo, com mais de oito câmeras, proporcionando uma visão privilegiada de todas as provas.



A infraestrutura também será um ponto forte do campeonato, com área reservada aos atletas, praça de alimentação, exposição de produtos relacionados ao esporte, guarda de canoas, banheiros climatizados e duchas, garantindo conforto e comodidade a todos os envolvidos.



As expectativas para o evento são altas, com a comunidade local e os amantes do esporte ansiosos para acompanhar de perto as emocionantes disputas e torcer por seus favoritos. Além disso, na sexta-feira que antecede as competições, será realizada a premiação dos melhores atletas do ano de 2023, com a entrega dos tão cobiçados troféus, celebrando os feitos dos grandes nomes da modalidade. Será o segundo ano seguido que Saquarema recebe uma etapa do estadual. Em 2023, foram mais de 800 atletas competindo.