Operações de segurança pública seguem em Saquarema durante o Carnaval - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 12/02/2024 17:40

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, segue com as equipes em esquema de prontidão, 24 horas por dia, nas ruas da cidade. O objetivo do trabalho é realizar ações de prevenção e combate à irregularidades.

Além dos serviços de orientação e identificação de crianças através das tendas nas praias, as equipes da Fiscalização de Posturas estão atuando para realizar o cumprimentos dos decretos de caixa de som e vidros em área pública, e dos demais itens constantes no Código de Posturas Municipal.Já as equipes da Guarda Civil Municipal e os Agentes de Trânsito estão realizando todos os desvios, orientações no trânsito, além de fazer cumprir os decretos e o Código Brasileiro de Trânsito. Operações para o combate aos veículos irregulares também estão sendo feitas, resultando na apreensão, até o momento, de 12 veículos, sendo 9 carros e 03 motos que estavam sem escapamento ou sem placa. Também foi feita a apreensão de carro de som e quadriciclos que circulavam irregularmente nas vias da cidade.Com o apoio do PROEIS, a Prefeitura de Saquarema está realizando o cercamento tático da cidade de forma de previnir e intervir quando necessário. Diversos módulos integrados foram montados nos principais acessos do município. Com o patrulhamento do PROEIS, os policiais apreenderam uma réplica de fuzil e 17 frascos de loló.Os agentes da Defesa Civil Municipal e Guarda Ambiental também estão nas ruas, dando apoio ao esquema de segurança montado para garantir uma festa mais tranquila para moradores e turistas. Já o Salvamar, corpo marítimo de Saquarema, está cobrindo os 38 quilômetros de orla da cidade, realizando salvamentos e oferecendo instruções aos banhistas. Ao todo, 215 agentes de segurança atuam, diariamente, nos diversos bairros da cidade.