Prefeitura de Saquarema abre inscrições para curso de Eletricista Predial na próxima terça-feira (20) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 15/02/2024 19:35

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, informa que estarão abertas as inscrições para o novo curso de Eletricista Predial. As aulas serão ministradas no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França, a partir do dia 5 de março, e as inscrições estarão abertas na próxima terça-feira (20), das 8h30h às 20h, no próprio Centro de Capacitação, que fica na Rua Tiá Mello, nº 25, no bairro São Geraldo.



A documentação e o curso



Nesta rodada de inscrições, serão ofertadas 20 vagas para os moradores de Saquarema, no turno da noite, que serão preenchidas por ordem de chegada. Para se candidatar às vagas, os interessados devem ter idade mínima de 18 anos e ter concluído o 9º ano do Ensino Fundamental.



No dia da inscrição, os candidatos deverão comparecer munidos das cópias dos seguintes documentos: RG ou Certidão de Nascimento ou Casamento, CPF, Comprovante de Residência (recente), 2 fotos 3x4 iguais e Comprovante de Escolaridade (Certificado; Certidão; Diploma; Histórico Escolar; Declaração de Conclusão; original e recente; ou Declaração de Matrícula, original e recente). Quem não estiver munido de todas as cópias solicitadas, perderá a vez na ordem de chegada.



O curso terá carga horária de 476 horas, com aulas de segunda a sexta-feira, totalizando 119 dias letivos. Durante o período de instrução, consta no currículo de formação as Disciplinas Específicas, além das matérias de Desenvolvimento Humano.



Mais informações sobre o novo curso de Eletricista Predial podem ser obtidas na secretaria do Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 22h.