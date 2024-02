Prefeitura de Saquarema disponibiliza aos moradores o curso gratuito de "Confeccionador de Bolsa de Tecido" - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema disponibiliza aos moradores o curso gratuito de "Confeccionador de Bolsa de Tecido"Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/02/2024 15:18

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, disponibiliza aos moradores mais um curso gratuito, o de “Confeccionador de Bolsa de Tecido”.

As inscrições estarão abertas na próxima quinta-feira (22), das 8h30 às 22h, no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França, onde também serão realizadas as aulas, a serem iniciadas em 5 de maio, de segunda a sexta-feira, no turno da manhã.

Ordem de chegada

Serão ofertadas 14 vagas, a serem preenchidas por ordem de chegada, e os candidatos deverão ter idade mínima de 16 anos e como nível de escolaridade a conclusão do 5º ano do Ensino Fundamental. Os documentos, cuja apresentação se faz necessária, são cópias do comprovante de escolaridade, do comprovante de residência e do RG e CPF, além de 2 fotos 3x4 idênticas. A carga horária do curso é de 224 horas e serão ministradas disciplinas específicas e de desenvolvimento humano.

Mais informações sobre o novo curso de “Confeccionador de Bolsa de Tecido” podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 22h, na secretaria do Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, que fica localizado na Rua Tiá Mello, 25, no bairro São Geraldo.

No ano de 2023, a Prefeitura de Saquarema, através dos dois centros de capacitação profissional municipais, promoveu 45 cursos profissionalizantes e preparatórios gratuitos, proporcionando o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida a várias centenas de moradores do município. Em 2024, 04 novos cursos já foram disponibilizados.