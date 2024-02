Carnaval 2024 em Saquarema teve blocos, shows, paz e diversão - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/02/2024 10:32

Saquarema - O resultado estatístico de ocorrências e de visitação no Carnaval 2024 de Saquarema foi divulgado nesta terça-feira (20) pela Prefeitura. A estimativa é que cerca de 300 mil turistas estiveram na cidade para as festividades. A rede hoteleira da cidade registrou mais de 90% de ocupação. O Carnaval 2024 em Saquarema contou com blocos, shows, paz e moradores e visitantes se divertindo sob a proteção do esquema de segurança montado pela Prefeitura.