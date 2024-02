Supermercado do vice-prefeito de Saquarema, Rômulo Gomes (PSD), é flagrado furtando energia - Divulgação

Supermercado do vice-prefeito de Saquarema, Rômulo Gomes (PSD), é flagrado furtando energiaDivulgação

Publicado 19/02/2024 20:05

Saquarema - Os policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) flagraram, nesta segunda-feira (19), uma ligação clandestina de energia em supermercado que pertence ao vice-prefeito de Saquarema, Rômulo Gomes (PSD), no bairro Campo da Aviação, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A operação contou com o apoio de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e de técnicos da concessionária Enel.



Segundo a Polícia Civil, durante a ação, a equipe verificou uma ligação direta de três fases e que o estabelecimento não possuía o relógio de medição e, portanto, não registrava o real consumo de energia elétrica. A ligação clandestina de energia foi desfeita pelos agentes.



"Um representante do mercado foi levado à delegacia para prestar depoimento. Os proprietários vão ser intimados a depor", informou a Polícia Civil.

Segundo informações do G1, a assessoria do vice-prefeito Rômulo Gomes, que é dono do supermercado, informou que, aproximadamente, há um mês o relógio do estabelecimento pegou fogo e que, no dia do evento, um técnico da Enel foi ao local e realizou o procedimento de religação que foi encontrado pela perícia nesta segunda-feira. "De forma alguma havia furto, mas, sim, um problema que previamente foi avisado a Enel que ocorreria, e infelizmente aconteceu, que foi a queima do relógio", informou a assessoria.