Prefeitura de Saquarema disponibiliza curso preparatório para fuzileiro naval para os moradoresDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 22/02/2024 12:56

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, está disponibilizando para os moradores o curso preparatório para fuzileiro naval. São 50 vagas, no turno da noite, e as inscrições estarão abertas de segunda (26) a quinta-feira (29), das 8h30 às 20h, no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França, onde também serão ministradas as aulas, a serem iniciadas no dia 04 de março.

As inscrições

Para se matricular, é necessário que os candidatos tenham idade mínima de 17 anos, o Ensino Médio completo ou, pelo menos, que estejam cursando o terceiro ano. No ato da inscrição, devem ser apresentados os seguintes documentos e suas respectivas cópias: comprovantes de escolaridade e de residência, além de RG e CPF. Duas fotos 3x4, idênticas, também deverão ser entregues.

Mais informações sobre o Curso Preparatório para Fuzileiro Naval podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 22h, na secretaria do Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, que fica localizado na Rua Tiá Mello, nº 25, no bairro São Geraldo.

Este é o quinto novo curso disponibilizado pela Prefeitura de Saquarema, em 2024. No ano de 2023, através dos dois centros de capacitação profissional municipais, a Prefeitura promoveu 45 cursos profissionalizantes e preparatórios gratuitos, proporcionando o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida de inúmeros moradores do município.