Prefeitura de Saquarema inaugura segundo polo do Conexão do Futuro em Bacaxá - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema inaugura segundo polo do Conexão do Futuro em BacaxáDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 21/02/2024 17:49

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, inaugurou, nesta terça-feira (20), o segundo polo do programa Conexão do Futuro em Bacaxá, chegando a um total de cinco pela cidade. Com mais esse espaço, no Porto da Roça, serão oferecidas mais 10.774 vagas em diferentes cursos para crianças e adolescentes, fazendo com que o programa ultrapasse a marca de 40 mil atendimentos. A inauguração do polo Bacaxá II faz parte do projeto de expansão do Conexão do Futuro que, em 2024, pretende disponibilizar cerca de 47,5 mil vagas a mais de 7 mil alunos da Rede Municipal de Ensino, do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental.