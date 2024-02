Inscrições para curso de Costureiro Industrial abrem nesta terça-feira (27) em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Inscrições para curso de Costureiro Industrial abrem nesta terça-feira (27) em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 26/02/2024 16:46

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, está disponibilizando aos moradores mais um curso profissionalizante gratuito, desta vez o de Costureiro Industrial. As inscrições, por ordem de chegada, estarão abertas na terça-feira (27), das 8h30 às 20h, no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França.

O curso

O início das aulas será na próxima terça-feira (5), de segunda a sexta-feira, nos turnos da tarde e da noite. Serão disponibilizadas 14 vagas por turno, sendo 18 destinadas à ampla concorrência e 10 direcionadas às pacientes da Clínica da Mulher.

O nível de escolaridade exigido para participar é o 6º ano do Ensino Fundamental concluído e a idade mínima é 18 anos. No ato da inscrição, devem ser apresentados os seguintes documentos e suas respectivas cópias: comprovantes de escolaridade e de residência, além de RG e CPF. Duas fotos 3x4, idênticas, também deverão ser entregues.



A carga horária do curso é de 324 horas e as aulas, que englobarão disciplinas específicas ao tema e de desenvolvimento humano, serão ministradas durante 81 dias úteis.

Mais informações sobre o Curso de Costureiro Industrial podem ser obtidas, das 8h30 às 22h, na secretaria do Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, que fica localizado na Rua Tiá Mello, 25, no bairro São Geraldo.

Este é o sexto curso disponibilizado pela Prefeitura de Saquarema, em 2024. No ano de 2023, através dos dois centros de capacitação profissional municipais, a Prefeitura promoveu 45 cursos profissionalizantes e preparatórios gratuitos, proporcionando o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida de inúmeros moradores do município.