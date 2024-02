Prefeitura abre Chamada Pública sobre as praias de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura abre Chamada Pública sobre as praias de Saquarema Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 26/02/2024 16:39 | Atualizado 26/02/2024 16:41

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está convidando a população a participar da Pesquisa de Percepção dos Usuários das Praias do Município. A pesquisa é aberta aos moradores e é parte obrigatória do Projeto Orla.



Para participar, o saquaremense pode acessar o formulário clicando no link . É necessário ter o aplicativo Colab, que pode ser baixado, gratuitamente, na Play Store ou na Apple Store, para a autenticação oficial. Durante a pesquisa, o cidadão poderá passar informações importantes para melhorar a gestão das praias da cidade.O Plano de Gestão Integrada da Orla Marítima – Projeto Orla consiste em uma ação no âmbito municipal, conduzida pela Prefeitura e pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), que busca implementar uma política que harmonize e articule as práticas patrimoniais e ambientais, com o planejamento de uso e ocupação da orla costeira.“Com o Projeto Orla Saquarema, esperamos que a população participe e contribua com as políticas ambientais, urbanas e de turismo da cidade. Vamos buscar promover melhorias de um modo geral, dar maior efetividade aos recursos públicos e privados e tornar Saquarema uma referência mundial em turismo”, explicou a prefeita Manoela Peres.Além das diretrizes que serão elaboradas por meio do Plano de Gestão Integrada da Orla Marítima, o projeto Orla Saquarema também promoverá benefícios que incluem medidas como a priorização de investimentos e a qualificação urbana e ambiental de praias.“Com o plano, vamos gerar renda, prosperidade e, principalmente, conservação. Por isso a importância da participação da população, que precisa chegar junto e participar deste importante projeto para a nossa cidade”, completou o secretário municipal de Meio Ambiente, Gilmar Magalhães.Com a assinatura do Termo de Adesão à Gestão de Praias, assinado pelo município no ano de 2017, Saquarema se tornou o primeiro município na Região da Costa do Sol a assumir essa gestão compartilhada com a Secretaria de Patrimônio da União. A consolidação do Projeto Orla tornará o município um dos únicos no Estado do Rio de Janeiro capaz gerir sua orla, as atividades econômicas e de ordenamento urbano apontadas como prioritárias durante a execução do projeto.