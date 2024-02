Policiais civis da 124ª DP (Saquarema) prendem proprietário de estabelecimento comercial por receptação de celular roubado - Reprodução/Internet

Policiais civis da 124ª DP (Saquarema) prendem proprietário de estabelecimento comercial por receptação de celular roubadoReprodução/Internet

Publicado 26/02/2024 17:18

Saquarema - Policiais civis da 124ª DP (Saquarema) prenderam em flagrante, na última quinta-feira (22), o proprietário de um estabelecimento comercial. Ele é acusado de receptação de aparelho celular roubado.

Segundo a Polícia Civil, com base em investigações do Setor de Inteligência, os agentes foram à loja e solicitaram ao dono que mostrasse os celulares à venda no local. Um aparelho, que constava como produto de roubo registrado na 118ª DP (Araruama), foi apreendido no estabelecimento.

O dono do comércio, que não teve a identidade revelada, foi conduzido à delegacia, onde a polícia determinou a prisão em flagrante por receptação.