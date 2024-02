Extensão de Cílios é o novo curso gratuito oferecido pela Prefeitura de Saquarema aos moradores - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 26/02/2024 21:31

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema está disponibilizando 15 vagas para o curso profissionalizante de Extensão de Cílios, destinado aos moradores da cidade. As inscrições, por ordem de chegada, poderão ser realizadas somente nesta terça-feira (27), a partir das 8h, no Centro de Capacitação Profissional José Carlos Cabral, localizado na Rua Segisfredo Bravo, nº 139, em Bacaxá.

Para se inscrever, a documentação necessária é a seguinte: 2 fotos 3×4 idênticas, originais e cópias do comprovante de residência atualizado, comprovante de escolaridade até o 9º ano completo do Ensino Fundamental, além do RG e CPF.

Curso inédito

“Esta é a primeira vez que estamos oferecendo o curso de extensão de cílios para a população. É uma demanda antiga e que muitas pessoas procuram, visto que a demanda de serviços e atendimentos na área de estética aumenta cada vez mais. Com o curso, ofereceremos a oportunidade dos nossos moradores estarem preparados para um mercado de trabalho que segue em ampla expansão”, afirmou a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Daniele Vignolli.

A ação é promovida pelas Secretarias de Desenvolvimento Social e de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, e as aulas serão realizadas no Centro de Capacitação, às quintas-feiras, no turno da tarde, a partir da próxima terça-feira (5).

Este é o oitavo curso oferecido pela Prefeitura de Saquarema, apenas no ano de 2024, através dos dois centros de capacitação profissionais municipais. No ano passado, 45 cursos gratuitos, entre profissionalizantes e preparatórios para concursos, foram disponibilizados para os saquaremenses.