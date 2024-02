Saquarema terá competição de Crossfit no próximo fim de semana - Divulgação

Publicado 27/02/2024 15:19

Saquarema - Saquarema será palco de uma grande competição de Crossfit, o Sun Challenge. O evento reunirá atletas de elite, iniciantes e admiradores do esporte em uma disputa acirrada e emocionante. No sábado (2) e domingo (3) aproximadamente 600 atletas estarão na Orla da Lagoa de Saquarema, no bairro Areal, competindo em diversas modalidades em busca do título e das premiações. A torcida pode participar, doando 1kg de alimento não perecível.



O Crossfit



Criado nos anos 2000, o Crossfit é um treino que mistura exercícios funcionais, de força e de resistência, desafiando a superação dos limites físicos e mentais. O esporte foi arquitetado pelo americano Greg Glassman, na Califórnia, com o intuito de apresentar ao mundo uma atividade física que unisse competividade esportiva e um estilo de vida. Desde então, angariou e segue angariando cada vez mais adeptos por se tratar de uma atividade de alta intensidade, contando com uma junção de exercícios cardiorrespiratórios e funcionais, além de seus diversos benefícios à saúde, como a melhoria do condicionamento físico e maior resistência muscular.



“Nossa cidade está cada vez mais no cenário dos esportes. O ano de 2024 terá muitas competições, como vôlei, surf, futebol, esportes aquáticos… E, pela primeira vez, teremos uma competição de grande porte voltada ao Crossfit. Saquarema é um celeiro de grandes atletas e, com estas competições, estamos incentivando cada vez mais a nossa população a adotar a prática de esportes para a busca de uma vida saudável”, afirmou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro.



O Sun Challenge acontecerá na Lagoa de Saquarema, na Rua Coronel João Catarino, no bairro Areal, próximo à obra do novo Colégio Gustavo Campos da Silveira.

Confira a programação do evento:



Sexta-feira (1)

18h às 22h - Retirada do kit atleta

22h - Encerramento Day 1



Sábado (2)

6h - Abertura dos portões

7h - Primeira bateria

8h - Abertura da Área Kids

11h - Dj Fernando Falcão

12h - Show da Banda Lazy Rock

14h - Aula de Ritmos - Academia Mitra (Professor Welitinho)

15h - Show da Banda Lazy Rock

17h - Aula de Ritmos - Academia Mitra (Professor Welitinho)

18h - Dj Fernando Falcão

20h - Encerramento Day 2



Domingo (3)

6h - Abertura dos portões

7h - Primeira bateria

8h - Abertura da Área Kids

11h - Dj Fernando Falcão

13h - Show - Pagode do Jeff

14h - Aula de Ritmos - Academia Mitra (Professor Welitinho)

15h - Show - Pagode do Jeff

16h - Premiações individuais

17h - Aula de Ritmos - Academia Mitra (Professor Welitinho)

18h - Show do Cantor Léo Lemos

20h - Premiação times

21h - Encerramento Day 3



Criado para reunir atletas e apaixonados pela prática esportiva, o Sun Challenge, atualmente, é um dos maiores eventos de Crossfit do Estado do Rio de Janeiro. Além das competições esportivas, o festival também terá atividades culturais, gastronômicas, música, entre outras. De acordo com a organização do evento, além dos shows para animar a população e das atividades recreativas, estarão disponíveis food trucks e stands de marcas parceiras.