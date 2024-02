Defesa Civil Estadual do Rio vistoria encostas de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 29/02/2024 11:28

Saquarema - A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública (SMSOP) de Saquarema, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Saquarema (COMPDEC), recebeu na última terça-feira (27), a visita operacional da Defesa Civil Estadual.

O novo Coordenador da Regional da Baixada Litorânea (REDEC), Ten. Cel. Marcos Rodrigo Neiva da Silva, e os Auxiliares Técnicos, Sub. Ten. José Renato Rodrigues de Miranda e Sub. Ten. Marcus Dothávio, visitaram o município para alinhar os procedimentos operacionais e administrativos e conhecer as demandas relacionadas às áreas de risco, além de orientar quantos aos novos procedimentos adotados pelo Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil.A visita técnica também teve por objetivo conhecer a estrutura da Coordenadoria Municipal de Saquarema, assim como orientar e dirimir eventuais dúvidas sobre os processos de Gestão na Proteção e Defesa Civil.Na ocasião, a Defesa Civil de Saquarema, em ação conjunta com a Defesa Civil Regional da Baixada Litorânea (REDEC) e o Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM), com apoio da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMSOP), foi realizado o trabalho de vistoria em áreas de risco geológico em Saquarema. Os locais visitados pelos agentes foram as encostas próximas à Rodovia Amaral Peixoto, RJ-106, bem como pontos nos bairros de Bacaxá, Jardim, Barreira e Serra do Mato Grosso, locais críticos, principalmente, porque contam com edificações muito próximas. A vistoria foi feita com o auxílio de um drone, o que facilitou ainda mais a ação, fazendo com que as informações coletadas fossem altamente satisfatórias.O objetivo da ação foi avaliar as condições de cada localidade, além de emitir uma análise técnica para a criação de um plano de contingência para os bairros. Após as análises técnicas a serem realizadas, a Prefeitura receberá os relatórios resultantes da ação, apontando os locais que apresentam suposto risco de deslocamento, rolamento de rocha, desplacamento de estrutura e escorregamento de massa, decorrentes das intempéries pelas quais vem passando o município.