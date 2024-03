Saquarema participou da campanha do Dia D de mobilização contra a dengue no último sábado (2) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/03/2024 19:20

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu, no último sábado (2) uma intensa campanha de conscientização e combate à dengue em todo o município. Durante todo o dia, as equipes espalhadas em diversos pontos do município visitaram um total de 4.226 imóveis, 90 estabelecimentos comerciais, 5 igrejas e 2 escolas.

A ação alcançou as populações de várias localidades, sem contar 755 pessoas abordadas nas ruas para a prestação de orientações e informações detalhadas, o que demonstra a abrangência e a importância da conscientização em diferentes setores da comunidade. Ao todo, 110 profissionais estiveram envolvidos nesse esforço conjunto para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.Sensibilizar a população sobre a importância de eliminar possíveis criadouros do mosquito da dengue é fundamental para prevenir a disseminação da doença. Assim, a colaboração de cada cidadão é essencial nessa luta: “É muito importante que a população entenda que a maior parte dos focos do mosquito está em nossas casas. Se mantivermos nossos quintais limpos e sem água acumulada, interromperemos o ciclo de vida do mosquito. Apenas 10 minutos de atenção, por semana, já são suficientes para protegermos nossas famílias”, afirmou a prefeita Manoela Peres.O controle da dengue e do mosquito Aedes aegypti estão entre os maiores desafios da saúde pública no Brasil e no mundo, exigindo ações de todas as esferas da gestão e participação ativa da população. Por ser um inseto de características urbanas, 75% dos focos do mosquito estão nas residências e nos quintais.Em caso de denúncias de focos de dengue, a população pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde pelo Disque Dengue, que funciona via WhatsApp no número (22) 99281-1263. Em caso de febre, dor de cabeça, dores atrás dos olhos ou no corpo, náuseas e manchas na pele, a recomendação é procurar, imediatamente, a Unidade Básica de Saúde mais próxima e não fazer uso de medicamentos sem conhecimento médico.