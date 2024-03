Parceria entre a Prefeitura e o Conselho de Contabilidade deve resultar no fortalecimento do setor contábil em Saquarema - Divulgação/Prfeitura de Saquarema

Publicado 07/03/2024 20:31

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema firmou parceria estratégica com o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRC-RJ), com o objetivo de promover a realização de cursos de capacitação voltados para contadores, servidores públicos e alunos de contabilidade. A parceria foi firmada, na última terça-feira (5), durante o 1º Seminário do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, realizado no Vila Palace, no Porto da Roça. O objetivo é impulsionar o desenvolvimento econômico do município, através da qualificação profissional e do fortalecimento do setor contábil.



Maior eficiência



O Seminário marca o início de uma série de iniciativas voltadas para a capacitação e aprimoramento dos profissionais e estudantes da área contábil em Saquarema. Os cursos oferecidos abordarão temas relevantes e atuais, visando atualizar os conhecimentos dos participantes e prepará-los para os desafios do mercado de trabalho.



A iniciativa representa um importante passo para o crescimento econômico no município, promovendo maior eficiência nos serviços prestados e contribuindo para a gestão financeira transparente e responsável.