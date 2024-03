Prefeitura de Saquarema abre inscrições para o Curso Preparatório para o ENEM 2024 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema abre inscrições para o Curso Preparatório para o ENEM 2024Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 08/03/2024 11:13

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através do Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França, está abrindo inscrições para o Curso Preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2024. O curso tem por finalidade auxiliar os estudantes na preparação para o exame, que é um dos principais portais de acesso ao ensino superior no Brasil. As inscrições serão realizadas de forma online, pelo aplicativo Colab, a partir de segunda-feira (11) até quarta-feira (13), das 8h30 às 20h. O curso terá início na segunda-feira (18), com aulas presenciais que acontecerão de segunda a sexta-feira, no próprio Centro.

Confirmando a inscrição

Ao todo, foram disponibilizadas 80 vagas gratuitas, distribuídas igualmente entre os turnos da tarde e da noite. Para garantir a vaga, os candidatos devem confirmar suas inscrições realizadas de modo on-line, pessoalmente, nos dias 14 e 15 de março, das 08h30 às 20h, no Centro de Capacitação que fica localizado na Rua Tia Mello, 25, no bairro São Geraldo. Na ocasião, os interessados devem apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e uma foto 3×4. É importante ressaltar que as vagas são exclusivas para moradores de Saquarema.

Para o esclarecimento de dúvidas ou obtenção de mais informações, a secretaria do Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França disponibiliza um canal de comunicação via WhatsApp, pelo número (22) 93300-5250.

Este é o 13º curso, entre profissionalizantes e preparatórios, disponibilizado pela Prefeitura de Saquarema, apenas no ano de 2024, com o intuito de proporcionar o aprimoramento profissional e a melhoria da qualidade de vida dos moradores do município. Em 2023, através dos dois centros de capacitação profissional municipais, a Prefeitura promoveu 45 cursos gratuitos.