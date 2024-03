Saquarema receberá Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu neste sábado (9) e domingo (10) - (Foto: MBS Lutas)

Saquarema receberá Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu neste sábado (9) e domingo (10)(Foto: MBS Lutas)

Publicado 09/03/2024 16:26 | Atualizado 09/03/2024 16:27

Saquarema - Saquarema receberá, neste fim de semana, o Summer National Open de Jiu-Jitsu. Marcado para este sábado (9) e domingo (10), o evento dará início, neste ano, ao Circuito Mineirinho Costa do Sol 2024, uma novidade da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo (CBJJD), com a chancela da International Sports Brazilian Association (ISBJJA).



Nesta temporada, serão realizados três eventos em Saquarema. Os melhores atletas do ranking serão selecionados, ao final do Circuito, para lutar o Campeonato Europeu da ISBJJA, em Portugal.



Celeiro de atletas



“Temos grandes atletas de Jiu-Jitsu em nossa cidade. Muitos recebem o patrocínio do Bolsa Atleta e levam o nome de Saquarema por todo o planeta. Receber um campeonato desse porte aqui é a oportunidade de trazer grandes nomes da modalidade para Saquarema, promovendo a cidade, o Jiu-Jitsu e incentivando toda a população à prática esportiva”, informou o secretário municipal de Esportes, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro.



Em 2023, a Prefeitura realizou o primeiro evento da modalidade esportiva na cidade. O Saquarema Internacional Cup foi um sucesso e reuniu centenas de atletas de várias partes do país, para competir em lutas de tirar o fôlego e animar a torcida.



Com o cenário do Jiu-Jitsu crescendo cada vez mais em Saquarema, a expectativa da Prefeitura é de que a torcida chegue junto e promova uma grande festa para incentivar os atletas. Já a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo trabalha na possibilidade de incluir o Circuito Mineirinho no calendário de eventos da cidade: “Saquarema é um grande celeiro de atletas e o Circuito vai ajudar a desenvolver ainda mais a paixão da população pelo Jiu-Jitsu. Investir em esporte é também investir em saúde e educação, transformando Saquarema na Capital Nacional dos Esportes”, concluiu Rafael Castro.



O Summer National Open de Jiu-Jitsu será realizado na quadra da FAETEC-Bacaxá, na Rua Capitão Nunes, em frente ao Estádio do Boavista. As disputas ocorrerão a partir das 10h, com entrada gratuita. A competição contará com lutas para todas as categorias de peso e idade, desde a categoria mirim até a categoria máster, e nas faixas brancas a preta. O campeonato premiará todos os Absolutos masculino e feminino.