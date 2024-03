Prefeitura de Saquarema lança o projeto Viva + Esporte com atividades gratuitas para o público dos 6 anos à terceira idade - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/03/2024 14:20

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, está lançando o projeto “Viva + Esporte”. Com o objetivo de promover a inclusão e o bem-estar através da prática esportiva, o projeto oferecerá 1,6 mil vagas para pessoas a partir dos 6 anos de idade.

Com as atividades distribuídas em 16 núcleos pela cidade, o projeto será acessível a todos os cidadãos de Saquarema. Esses núcleos oferecerão uma variedade de atividades físicas, esportivas e de lazer, tais como vôlei de praia, vôlei de quadra, futebol, futsal, skate, dança, capoeira funcional, ginástica para a terceira idade, entre outras.

Para se inscrever

As inscrições serão realizadas de forma online, através do site oficial do projeto , garantindo praticidade e acesso facilitado aos interessados. Além de estimular a prática esportiva, o projeto visa também fortalecer o exercício da cidadania e promover a inclusão social, proporcionando oportunidades iguais para todos os participantes, promovendo, assim, a integração física, psíquica e social.