4ª edição do Saquarema Beer Fest começa nesta sexta-feira (15) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

4ª edição do Saquarema Beer Fest começa nesta sexta-feira (15)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 12/03/2024 08:52

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, e em parceria com o Saquarema Convention & Visitors Bureau, realizará mais uma edição do Saquarema Beer Fest neste final de semana.

A 4ª edição do evento acontecerá de sexta-feira (15) a domingo (17), na Praça do Coração, no Centro, a partir das 12h e contará com stands de chopp artesanal, espaço de gastronomia, música ao vivo e DJ’s, aquecendo a economia local, unindo cultura e turismo do município, reunindo cervejarias, centenas de rótulos e música de diversos estilos. Todos os dias, a entrada é gratuita.

“O Saquarema Beer Fest já é um dos grandes eventos de nosso calendário, unindo todo o ramo cervejeiro, gastronomia, turismo, movimentando bares, restaurantes, hotéis, pousadas e fabricantes de cerveja artesanal da nossa cidade e região”, comentou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro.

Confira a programação completa do Saquarema Beer Fest:

Sexta-feira (15)

16h: DJ

18h: Rafa D’Avila e Banda

20h: Banda Red and Blues

22h: Gabriel Mezzalira



Sábado (16)

14h: DJ

17h: Pra Batukar

19h: Aurelio Costa

21h: Los Maresias

23h: O Coro - CBJR COVER



Domingo (17)

14h: DJ

15h: Sambachick

17h: Rosalu

19h: Epidemia Rock Band

21h: Banda Hyde