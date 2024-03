Prefeitura abre inscrições para a concessão de 1 mil bolsas de estudo de Pós-Graduação para os saquaremenses - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 18/03/2024 16:27

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, abriu, nesta segunda-feira (18), inscrições para o processo seletivo de concessão de bolsas de estudo do programa Conexão Universitária (COUNI), para Pós-Graduação, lato sensu - especialização.

Serão concedidas mil bolsas integrais de estudo para instituições de ensino superior credenciadas: Universidade de Vassouras (9 cursos), Estácio de Sá (6 cursos) e UNIFESO (3 cursos), com 70 vagas por cada curso, distribuídas nas seguintes categorias: Categoria I - 400 vagas para servidores públicos municipais estatutários da Prefeitura Municipal de Saquarema, sendo 40 vagas para candidatos com deficiência. Categoria II - 600 vagas para candidatos de ampla concorrência cuja renda per capita não exceda 2 salários mínimos, sendo 60 vagas para candidatos com deficiência.

As inscrições





Para participar do Processo Seletivo, os candidatos devem preencher os seguintes requisitos: Ser brasileiro nato ou naturalizado, residente e domiciliado em Saquarema há no mínimo 5 (cinco) anos, com contagem imediatamente anterior ao período da inscrição. Possuir ensino superior completo e renda familiar per capita não excedente a 02 (dois) salários mínimos, exceto para a categoria de servidores públicos municipais concursados de Saquarema. Os concorrentes para as vagas destinadas a deficientes, conforme Lei Federal nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), deverão anexar laudo médico original para comprovar a sua condição, emitido há no máximo um ano da data de inscrição. As inscrições serão realizadas via internet, por meio do portal do Programa COUNI, nos endereços eletrônicos do Conexão Saquarema ou da Prefeitura , até o dia 02 de abril de 2024, às 17 horas.Para participar do Processo Seletivo, os candidatos devem preencher os seguintes requisitos: Ser brasileiro nato ou naturalizado, residente e domiciliado em Saquarema há no mínimo 5 (cinco) anos, com contagem imediatamente anterior ao período da inscrição. Possuir ensino superior completo e renda familiar per capita não excedente a 02 (dois) salários mínimos, exceto para a categoria de servidores públicos municipais concursados de Saquarema. Os concorrentes para as vagas destinadas a deficientes, conforme Lei Federal nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), deverão anexar laudo médico original para comprovar a sua condição, emitido há no máximo um ano da data de inscrição.

Documentos necessários

No ato da inscrição, os candidatos devem anexar no sistema os seguintes documentos, preferencialmente em formato PDF: Documento de Identidade, CPF, Título de Eleitor ou Certidão de Quitação Eleitoral emitida pela Justiça Eleitoral, Certidão de Nascimento ou de Casamento, comprovante de escolaridade do ensino superior ou Diploma de conclusão do ensino superior, e comprovante de renda individual do candidato e do(s) residente(s), quando houver.

A ordem classificatória para concessão de bolsas de estudo obedecerá aos critérios a seguir, de acordo com a quantidade de vagas disponíveis no Edital, sendo regras de desempate as seguintes: Categoria I - Servidores Públicos Municipais Efetivos - menor renda familiar per capita e conclusão do Ensino Médio em escola pública situada no município de Saquarema. Categoria II - Ampla concorrência - menor renda familiar per capita, conclusão do Ensino Médio em escola pública situada no município de Saquarema e beneficiário de programa social do governo.