Prefeitura de Saquarema disponibiliza mais dois cursos de capacitação para os moradores - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/03/2024 08:12

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema está abrindo inscrições, nesta quarta-feira (20), a partir das 8h, para dois cursos a serem realizados no Centro de Capacitação Profissional José Carlos Cabral. Os cursos oferecidos são “Primeiros Passos para Empreender” e “Curso de Ecoturismo”, ambos com 20 vagas disponíveis para o turno da noite.

Para se inscrever

As inscrições devem ser realizadas no Centro de Capacitação. Os interessados precisam levar os seguintes documentos para a inscrição: duas fotos 3×4 idênticas, comprovante de escolaridade (necessário ter o nono ano completo), comprovante de residência e cópia do RG e CPF. O Centro de Capacitação Profissional José Carlos Cabral fica localizado na Rua Segisfredo Bravo, nº 139, em Bacaxá.

As aulas terão início no dia 1º de abril, para o curso de Empreendedorismo; e no dia 2 de abril, para o curso de Ecoturismo. O objetivo é capacitar os participantes e prepará-los para explorar novas oportunidades no mercado de trabalho, incentivando o desenvolvimento econômico e sustentável da região.

Com esses dois novos cursos, a Prefeitura de Saquarema atinge a marca de 16 cursos profissionalizantes e preparatórios disponibilizados, apenas no ano de 2024, com o intuito de proporcionar o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida dos moradores do município. Em 2023, através dos dois centros de capacitação profissional municipais, a Prefeitura promoveu 45 cursos gratuitos.