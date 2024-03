Guarda Ambiental de Saquarema resgatou tamanduá-mirim no bairro Palmital na última segunda-feira (18) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/03/2024 19:34

Saquarema - A equipe da Guarda Ambiental de Saquarema foi acionada, na última segunda-feira (18), por passantes que estavam na Estrada Latino Melo, no bairro Palmital, e se depararam com um tamanduá-mirim. O animal, uma jovem fêmea, pesando 3,5kg, que estava em um ponto de ônibus na Estrada Latino Melo, foi resgatado pelos agentes e levado ao instituto BW, ONG parceira voltada para a preservação e reabilitação de animais selvagens na Região dos Lagos, para avaliação veterinária.

Constatado que o espécime estava em perfeitas condições de saúde, foi realizada a soltura em área de preservação ambiental, conforme orientação veterinária.O tamanduá-mirim mede entre 87 cm e 110 cm e pode pesar até 7 kg. Dotado de uma cauda preênsil (capaz de funcionar como um quinto membro), apresenta coloração predominantemente amarelada, com duas manchas pretas que se estendem dos ombros até a região posterior do corpo.A cabeça desse tipo de tamanduá tem um focinho alongado, não possui dentes e sua língua é longa e protrátil (que pode se alongar para a frente). O animal possui quatro dedos nos membros anteriores, com garras longas em três deles, e cinco dedos nos posteriores, com garras curtas.Por se tratar de um pequeno mamífero, o tamanduá-mirim não representa grandes riscos para os humanos. No entanto, suas garras são grandes e afiadas, portanto, podem causar ferimentos.A Guarda Ambiental de Saquarema alerta à população sobre a importância de não manipular animais silvestres, pois o contato sem a constatação do seu estado sanitário pode ser prejudicial à saúde. Em caso de avistar espécimes em situação de vulnerabilidade, a orientação é entrar em contato através do telefone (22) 99279-0540 e do e-mail guardaambiental@saquarema.rj.gov.br e solicitar o resgate.