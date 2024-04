Anne Caroline morreu em junho do ano passado - Reprodução

04/04/2024

Rio - A Justiça Federal acolheu parcialmente a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra os quatro policiais rodoviários federais acusados de envolvimento na morte da jovem Anne Caroline Nascimento Silva , de 23 anos, ocorrida em junho passado. Com o recebimento, os quatro agentes da PRF tornam-se réus no processo. No entanto, responderão em liberdade, uma vez que a 6ª Vara Federal Criminal do Rio negou o pedido de prisão preventiva.

O caso ocorreu durante uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Washington Luís (BR-040). Enquanto retornava de um restaurante ao lado do marido, a estudante de enfermagem foi atingida por um dos oito tiros de fuzil que alvejaram o veículo em que estavam.

Thiago da Silva de Sá, Jansen Vinícius Pinheiro Ferreira, Diogo Silva dos Santos e Wagner Leandro Rocha de Souza foram denunciados por homicídio qualificado, cuja pena pode chegar a até 30 anos de prisão, além de fraude processual, tentativa de homicídio e lesão corporal grave por negligência. Isso porque um dos tiros atingiu outro veículo e feriu de forma grave a diarista Claudia dos Santos, que sobreviveu.

Na decisão, a juíza federal Ana Paula Viera de Carvalho acatou as acusações de homicídio tentado e consumado, além da lesão corporal culposa, apenas em relação a Thiago da Silva de Sá e Jansen Vinicius Pinheiro Ferreira – Thiago como autor dos oito disparos de fuzil e Jansen por ter induzido o colega a efetuar os tiros.

Além disso, também foi aceita a acusação do MPF de fraude processual. Os quatro policiais, nesse contexto, responderão judicialmente por terem violado o dever funcional de isolar o local do crime e preservar os vestígios deixados na via e nos veículos envolvidos.

Segundo a denúncia, ao perceberem que havia uma pessoa ferida, um dos policiais assumiu o volante do veículo atingido e dirigiu para o hospital, seguido pela viatura da PRF, quando poderiam ter pedido reforços de um destacamento policial próximo para socorrer a vítima e, ao mesmo tempo, preservado o local do crime.

Em relação ao indeferimento da acusação de homicídio, tentativa de homicídio e lesão corporal grave culposa contra dois dos quatro policiais denunciados, o MPF avalia a possibilidade de recorrer da decisão ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O órgão busca garantir que todos os envolvidos sejam responsabilizados de acordo com a gravidade dos fatos.

Medidas cautelares

Ana Paula Viera de Carvalho determinou que os quatro policiais não poderão se aproximar da viatura policial usada durante o crime até que seja periciada. Além disso, foi ordenado que eles evitem contatos com testemunhas e familiares das vítimas, para prevenir qualquer forma de intimidação ou ameaça.

Foi determinado ainda o afastamento dos réus de suas funções policiais, com a retirada de suas armas, embora possam ser realocados para tarefas administrativas na instituição. Segundo a PRF, os suspeitos estão afastados desde a época do crime.