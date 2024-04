A ocorrência na Praia do Flamengo, na Zona Sul, foi conduzida por guardas da 9ª Inspetoria (Botafogo/Flamengo) - Divulgação / Guarda Municipal

Publicado 04/04/2024 17:31 | Atualizado 04/04/2024 19:37

Rio – Um adolescente de 17 anos foi apreendido por guardas municipais na Praça da Cruz Vermelha, no Centro do Rio, na noite desta quarta-feira (3), depois de roubar um aparelho celular. O detalhe é que foi o próprio infrator que acionou os agentes. Ele estava sendo perseguido por um grupo de pessoas - entre elas, a vítima, uma publicitária de 43 anos - e ficou com medo de ser linchado.

O adolescente foi reconhecido por algumas testemunhas e levado para a 5ª DP (Centro).

Duas pessoas são levadas para a delegacia após furto na Zona Sul

Na Praia do Flamengo, na Zona Sul, guardas municipais prenderam um homem de 18 anos e apreenderam um adolescente de 16 por furto de celular. A vítima, de 43 anos, denunciou o ocorrido a guardas municipais, que viram os criminosos entrando pela porta traseira de um ônibus.

No momento da abordagem ao veículo, a dupla estava sentada e o telefone, no chão, próximo ao banco. Os dois foram levados para a 9ª DP (Catete).