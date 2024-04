Prefeito Eduardo Paes apresentou resultados das metas traçadas para o Rio, no Palácio da Cidade - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Prefeito Eduardo Paes apresentou resultados das metas traçadas para o Rio, no Palácio da CidadeReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/04/2024 13:35

Rio - A Prefeitura do Rio cumpriu 65% das 93 metas que traçou no início da gestão, em 2021, a serem cumpridas até o final deste ano. Segundo divulgado na apresentação do "Plano Estratégico 2021-2024" nesta quinta-feira (4), no Palácio da Cidade, na Zona Sul, o município pretende chegar aos 83% dessas promessas até o final da gestão do prefeito Eduardo Paes.

O prefeito e o secretário municipal da Casa Civil, Eduardo Cavaliere, se reuniram com o Conselho da Cidade, formado por 306 representantes da sociedade civil, para exibir o documento no Palácio da Cidade.

O documento tem como objetivo fornecer informações consolidadas das entregas realizadas na gestão de Paes, além do monitoramento dos projetos, metas e resultados do Plano Estratégico, previstos para serem cumpridos até o final deste ano. Segundo a prefeitura, "os números obtidos estão de acordo com o modelo de gestão de alto desempenho determinado pelo prefeito".

Essas metas foram definidas com o Conselho da Cidade, formado pelos 306 representantes da sociedade carioca, que é composto por especialistas de diversas áreas. O Plano Estratégico é estruturado em torno de seis temas: Cooperação e Paz, Igualdade e Equidade, Longevidade Bem-Estar e Território Conectado, Desenvolvimento Econômico, Competitividade Inovação, Mudanças Climáticas e Resiliência e Governança.

Além da intenção de alcançar os 83% das metas previstas, a prefeitura explicou que 13% ainda podem ser executados parcialmente, mas que 4% devem ficar só na palavra. No entanto, com esses números, segundo o secretário municipal da Casa Civil, Eduardo Cavaliere, esse será o melhor dos três governos de Eduardo Paes.

Ao final do evento no Palácio da Cidade, Cavaliere comentou sobre as metas que foram descontinuadas. "A gente chega em abril de 2024 com 65% das metas cumpridas. Temos muito trabalhando ainda a ser feito, focado na gestão. Algumas dessas metas, apesar de terem sido colocadas no planejamento, a gente descontinuo e isso faz parte. O programa Conectados, por exemplo, tinha relação com a pandemia e isso deixou de fazer sentido para a gente", disse o secretário.

Durante o seu discurso, o prefeito relacionou as metas atingidas com um prato típico brasileiro. "A gente fez o feijão com arroz e batata frita, mas temos que colocar o bife e a sobremesa. Precisamos criar uma massa política para manter a garra nestas propostas, além dela ter que impedir que os próximos prefeitos deixem de ter compromisso", afirmou Paes.



A Prefeitura do Rio ainda divulgou o que deve ser feito nesses próximos meses. Dentre os nove tópicos apresentados, estão a implementação do cartão Jaé nos ônibus comuns, vans e cabritinhos; entrega dos parques Piedade, Pavuna e Oeste; início das obras do Jardim de Alah e a inauguração do Museu Olímpico.

Dentre as metas alcançadas, estão a inauguração do BRT Transbrasil, o projeto Reviver Centro e a capital escolhida como sede da cúpula do G20. Além dessas, destaque para a redução no tempo de espera na fila do Sistema de Regulação (Sisreg), de 137 dias (2020) para 75 dias (2023) - a fila de pacientes, de 2016 a 2022, foi zerada.