Carro do policial Bruno Rodrigo da Silva Rodrigues atingido por diversos disparos - Reprodução

Publicado 05/04/2024 18:30

Rio - A Polícia Militar expulsou, na quinta-feira (4), o sargento Joamilton Tomaz Ribeiro e os cabos Sérgio Berbereia Basile e Mauro Simões de Castro, acusados de envolvimento na tentativa de assassinato do policial civil Bruno Rodrigo da Silva Rodrigues, em 2020.

O trio era lotado no 7º BPM (São Gonçalo) e foi preso oito meses após o crime, durante a Operação Um Por Todos, deflagrada pelo Ministério Público do Rio, Polícia Civil e Corregedoria da PM em dezembro de 2020.

Os acusados passaram a monitorar o policial civil, determinando uma escala de vigilância na porta da delegacia e o trajeto do alvo até em casa. "Preciso que um de vocês vá até o campo amanhã para ver se o Juiz está lá", diz uma mensagem enviada em um grupo de conversa dos ex-militares. "Campo" seria a delegacia onde o inspetor trabalhava e "Juiz" seria o próprio agente.

A denúncia do MPRJ aponta que Sérgio e Mauro foram responsáveis pelo planejamento da emboscada e pelos 20 tiros disparados contra Bruno, que conseguiu se abrigar e reagir. Já Joamilton atuou como motorista do bando, fazendo a vigilância e garantindo a fuga. A tentativa de assassinato aconteceu na Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio, em abril de 2020.