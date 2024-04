Mudanças ocorrem em diferentes cargos de órgãos vinculados à Prefeitura do Rio - Divulgação

Publicado 05/04/2024 16:34 | Atualizado 05/04/2024 17:05

Rio - A Prefeitura do Rio exonerou, nesta sexta-feira (5), secretários e subprefeitos que vão se candidatar a cargos de vereadores nas eleições deste ano. As saídas foram publicadas no Diário Oficial, inclusive com as novas nomeações para o comando dos órgãos municipais.

Esta sexta é a data limite do período em que se considera a justa causa para a desfiliação partidária das pessoas que quiserem mudar de partido em busca de concorrer às eleições para o cargo de prefeito ou de vereador neste ano.

As alterações na prefeitura significam que os ex-secretários e ex-subprefeitos vão concorrer por uma vaga na Câmara Municipal. Este sábado (6), exatamente seis meses antes do primeiro turno, é o último dia para quem ocupa algum cargo político renunciar aos mandatos em exercício para poder concorrer nessas eleições.

O sábado (6) também é a data limite para que a pessoa que pretende se candidatar este ano esteja com domicílio eleitoral no município em que deseja concorrer.

Através das redes sociais, o prefeito Eduardo Paes (PSD), que é candidato à reeleição, se despediu dos companheiros. Segundo ele, as saídas ocorrem justamente devido às eleições. O prefeito agradeceu o trabalho feito pelos administradores.

"Hoje é um daqueles dias muito especiais para quem participa da vida pública: onze dos nossos companheiros e companheiras da administração saem do governo para se submeter ao voto popular. Se formos olhar a trajetória de cada um daqueles que nos deixam hoje, podemos ter a dimensão da riqueza da vida pública e da força de nosso governo. Estamos falando de pessoas de origem distintas, das mais variadas matizes ideológicas e com crenças e visões de mundo distintas. Algo em comum os une: o amor ao Rio e a vontade de transformar para melhor a vida das pessoas. Essa mistura com um mesmo objetivo é que faz do nosso governo algo tão rico e transformador para nossa cidade e para os cariocas. Quero agradecer a cada um de vocês que nos deixa hoje. Agradecer por terem me honrado ao aceitar caminhar a meu lado nessa incrível jornada de transformação do Rio. Agradecer pelo esforço e pela dedicação. Quero acima de tudo, desejar muito sucesso e muitos votos nas próximas eleições. O Rio e o Brasil ganharão muito com a vitória de cada um de vocês. Foi uma honra contar com vocês. Seguimos juntos. Sucesso e obrigado", escreveu.

Confira as mudanças já realizadas:

- Secretaria Especial da Juventude Carioca

Sai Salvino Oliveira e entra Gabriella Rodrigues da Graça Sampaio, que era subsecretária de Políticas Temáticas dos Direitos da Juventude no próprio órgão.

- Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher

Sai Joyce Trindade e entra Lidiane de Paula Pereira, que era subsecretária de Programas e Ações Temáticas no próprio órgão.

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Sai Tainá de Paula e entra Eliana Cacique Romano Rodrigues, que era subsecretária de Gestão no próprio órgão.

- Secretaria Especial de Cidadania

Sai Renato Moura e entra Leandro Izidoro Pereira, que era subsecretário Executivo no próprio órgão.

- Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

Sai o Júnior da Lucinha e entra Genário Simões Júnior, que era subsecretário de Promoção e Proteção ao Idoso na própria secretaria.

- Secretaria Especial de Integração Metropolitana

Sai Marcos Dias e entra Luis Antônio Silva dos Santos, que era subsecretário no próprio órgão.

- Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia

Sai Tatiana Roque e entra Thereza Cristina de Lacerda Paiva.

- Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais

Sai Flávio Fernando Prado, conhecido como Flávio Ganem. Ainda não há nomeação da pessoa que ocupará a vaga.

- Riotur

Sai Ronnie Costa e entra Luis Gustavo Mostof.

- Subprefeitura da Zona Sul

Sai Flávio Valle, que também deixou o Conselho de Administração da Guarda Municipal do Rio, e entra Bernardo Murilo Graça Rubião.

- Subprefeitura do Centro e Centro Histórico

Sai Alberto Szafran e entra Marcos Vinicius Januário da Silva.

- Subprefeitura da Zona Norte

Sai Diego Vaz e entra Luiz Carlos de Miranda Júnior.