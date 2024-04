Drogas, rádios transmissores e uma base de rádio foram apreendidos - Reprodução

Publicado 05/04/2024 14:39 | Atualizado 05/04/2024 15:30

Rio – Policiais militares do 24º BPM (Queimados) prenderam, na quinta-feira (4), Edson Marques Barros, 35, apontado como o atual gerente do tráfico na comunidade do São Simão, em Queimados, na Baixada Fluminense. Ele teria substituído 'Riquelme da Penha' e 'Ravel', presos em janeiro e na terça-feira passada (2), respectivamente. Erick de Oliveira Peixoto, de 21, também foi detido.

Os agentes avistaram um grupo de pessoas entre as ruas Zelina de Carvalho e Boa Esperança, um ponto conhecido de venda de drogas. Eles correram, mas Edson e Erick foram capturados.

Foram encontrados 5.763 pinos de cocaína, 443 tabletes de maconha, 168 pedras de crack, dois rádios transmissores e uma base de rádio. A polícia também removeu barricadas da comunidade usando uma escavadeira. Os acusados foram levados para a 55ª DP (Queimados).

Operações feitas em 2024 prenderam lideranças da comunidade

Uma operação realizada pelo 24º BPM em 24 de janeiro resultou na prisão do chefe do tráfico de drogas da comunidade de São Simão . Rene José Gomes dos Santos, o 'Riquelme da Penha', foi detido com mais 12 suspeitos. Na ação, foram apreendidas três motos, drogas, duas pistolas, uma granada e dois rádios transmissores.

Na terça-feira (2), agentes do batalhão voltaram ao local e prenderam o traficante "Ravel", apontado como o substituto de 'Riquelme da Penha', e mais dois criminosos. Nesta ação, os policiais ainda apreenderam duas pistolas, três rádios transmissores e grande quantidade de entorpecentes.