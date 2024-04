Raphael de Andrades Caldas foi preso em Maricá por agentes da DHNSG - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 05/04/2024 07:54

mulher desapareceu no dia 10 de março após sair para trabalhar. O corpo da diarista foi encontrado 15 dias depois um terreno baldio. Rio - O principal suspeito de matar a diarista Vera Maria de Sousa Gomes, de 64 anos, foi preso nesta quinta-feira (5), em Maricá, Região Metropolitana do Rio. Aapós sair para trabalhar. O15 dias depois um terreno baldio.

De acordo com a Polícia Civil, Raphael de Andrades Caldas é vizinho de Vera, que morava no bairro Fonseca, em Niterói. Imagens de câmeras de segurança flagraram o suspeito seguindo Vera no fim da madrugada do dia que ela desapareceu. No vídeo, Raphael entra no terreno baldio e fica no local cerca de 30 minutos. Em seguida, ele aparece em outra rua. A corporação afirma que, em condições normais, ele e a vítima apareceriam em menos de 10 minutos.

Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), nesse tempo Raphael matou a diarista. A polícia informou que o suspeito é usuário de drogas e possui diversas anotações criminais, inclusive por crimes praticados contra mulheres no mesmo bairro.



No momento da prisão, o suspeito estava com um tênis onde, após análise, foi localizado sangue humano. A amostra será encaminhada para confronto genético com a vítima. Após as formalidades legais, Raphael foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.