Criança estava internada em estado gravíssimo no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em CaxiasPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 05/04/2024 08:31 | Atualizado 05/04/2024 08:34

Rio - A menina de 7 anos, vítima de um acidente de carro na Avenida Presidente Kennedy, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, morreu, nesta quinta-feira (4), após ficar uma semana internada. L.L das N, sofreu politraumatismo, contusão pulmonar e lesões de fígado e baço, após um veículo cair do elevado que dá acesso ao Corte 8.

A prefeitura de Caxias informou que a vítima deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) em estado gravíssimo no último dia 28 e teve uma piora do seu quadro clínico nesta quinta-feira (4). Segundo o município, durante todo o processo, a família foi acolhida e orientada pela equipe interdisciplinar. A direção da unidade informou, ainda, que o óbito foi registrado na 60ªDP (Campos Elíseos) e o corpo foi encaminhado ao IML do município na manhã desta sexta-feira (5).

Além da menina, outros dois homens também foram vítimas do acidente. De acordo com relatos publicados nas redes sociais, o motorista de um carro teria perdido o freio, batido na estrutura da via e despencado do elevado que dá acesso ao Corte 8, em Gramacho, atingindo uma moto. Adaneildo Souza e Marco Garavito, ambos de 58 anos, morreram ainda no local do acidente.

A criança, que estaria dentro do carro no momento da queda, foi socorrida e levada ao Hospital Moacyr do Carmo, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória. No mesmo dia do acidente ela foi transferida para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), onde já chegou entubada.