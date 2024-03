Acidente aconteceu na Avenida Presidente Kennedy - Reprodução / Portal Caxias24h

Acidente aconteceu na Avenida Presidente KennedyReprodução / Portal Caxias24h

Publicado 29/03/2024 09:52 | Atualizado 29/03/2024 12:32

Rio - Dois homens morreram e uma criança ficou gravemente ferida após a queda de um veículo na Avenida Presidente Kennedy, em Duque de Caxias, na tarde desta quinta-feira (28). De acordo com relatos publicados nas redes sociais, o motorista do carro teria perdido o freio, despencado de cima do elevado que dá acesso ao corte 8, em Gramacho, e atingido uma moto.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas por volta de 17h30, mas Adaneildo Souza e Marco Garavito, ambos de 58 anos, morreram no local do acidente.



Já a criança, identificada como L. L. das N., de 7 anos, foi encaminhada ao Hospital Municipal Dr Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC). Em nota, a unidade informou que “a menor deu entrada na unidade em estado gravíssimo, com rebaixamento do nível de consciência e precisou ser entubada”.



O Hospital disse ainda que solicitou a transferência da paciente para a emergência pediátrica do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), para avaliação das equipes de pediatria, cirurgia pediátrica e neurocirurgia da unidade.

Já o HMAPN informou que a paciente chegou a unidade entubada, com um trauma de cabeça, chamado de TCE, em nível grave, hemorragia interna e lesão no fígado. A criança segue em acompanhamento com a equipe multidisciplinar da unidade de saúde e seu quadro é gravíssimo.

O caso foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias). A Polícia Civil informou que "a perícia foi requisitada para o local e outras diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos".

Procurada, a Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência.