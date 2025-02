77ª DP (Icaraí) registra queda no número de furtos em Niterói - Divulgação

Publicado 19/02/2025 15:44

Rio - Um homem foi preso, nesta quarta-feira (19), por estuprar o próprio filho de 11 anos em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a Polícia Civil, agentes da 77ª DP (Icaraí) encontraram vídeos do pai cometendo o crime, enquanto o garoto pede para que ele pare, pois está machucando.

Após as investigações, o Tribunal de Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o homem na manhã desta quarta-feira. Com isso, ele foi detido e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.